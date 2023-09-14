Овны, Близнецы и Водолеи через 14 дней отправятся в путь к новой судьбе: полное обнуление жизни

Овны, Близнецы и Водолеи осенью смогут пережить второе рождение. Вселенная решила дать им подарок в виде способности оставить все неприятности и невзгоды позади и выстроить светлый путь к иной благоприятной судьбе.

Если Овны, Близнецы и Водолеи смогут четко понять в данный период времени, что для них является счастьем, то пойдут к нему уверенными шагами.

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А высшие силы будут им помогать во всем. Они почувствуют, что их дорога к радостному бытию складывается словно по маслу, без препятствий.

Многие из этих людей сумеют построить карьеру мечты, выйти на высокие заработки, построить любовь, о которой мечтали всю свою жизнь.

Источник: rsute.ru