Стал известен первый везунчик года Дракона: только этот знак получит от жизни все в 2024-м

Зеленый Деревянный Дракон в 2024 году избрал Скорпиона своим первым фаворитом. Люди, которые родились под этим созвездием, будут весь год ощущать на себе благотворную энергию и поддержку с его стороны.

Они могут планировать самые амбициозные проекты, всем им суждено осуществиться полностью.

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Сила дерева и мощь земли будут держать Скорпионов на плаву, стимулировать их идти вперед и добиваться новых высот.

Скорпионов ждет яркое и успешное будущее, полное достижений и изобилия.

Источник: rsute.ru