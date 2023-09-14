Глоба – про Новолуние 15 сентября: «Берегите энергию»

Неделя мутных событий, как назвал период с 11 по 17 сентября Богдан Глоба, близится к финалу. Сын известных астрологов Тамары и Павла Глобы предупреждал, что в настоящий момент не стоит плыть против течения. Лучше смириться с происходящим, и если какие-то планы будут сорваны, в будущем они реализуются в новом качестве.

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Вот и Новолуние принесет новые события, оно не за горами. Уже 15 сентября фаза ночного светила сменится, что принесет обновление идеям и всему происходящему. Также следует в этот день находиться подальше от конфликтов.