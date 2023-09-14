Как сорвать куш 14 сентября, раскрыла Василиса Володина: срочно надо сделать так

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина регулярно поддерживает подписчиков хорошими новостями. Она специально выделила такую рубрику, чтобы акцентировать внимание именно на положительных моментах. И 14 сентября объявила, что у каждого человека есть шанс сорвать куш. При одном условии.

«Солнце в трине с Ураном дарит возможность быстро и гармонично получить материальную отдачу на работе или в быту через эксперимент. Не бойтесь сложных, необычных задач, где нужно сочинить гениальный сюжет из ничего — сегодня все мы немного гении», - сообщила Володина.

Также день благоприятен для того, чтобы пересмотреть и ввести новые пункты в свой распорядок дня. Приживутся именно в этот день здоровые привычки.

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