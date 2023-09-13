Львы, Весы и Водолеи: готовьтесь к приятным сюрпризам от Вселенной с 14 до 21 сентября

Астролог Людмила Митрохина рассказала, представители каких знаков зодиака почувствуют себя счастливыми с 14 по 21 сентября. Выдыхать и получать удовольствие от жизни могут рожденные под созвездиями Льва, Весов и Водолея.
У Львов в эти дни максимально продуктивный период. Они смогут обстоятельно подойти к задачам, все хорошо обдумать и получить максимальную пользу от проделанной работы.
У Весов будет много дел, связанных с работой. Но начальство оценит ваши усилия и конвертирует их. Можете начинать планировать, на что потратите премию от руководства.
Водолеи пережили все неприятности и теперь могут выдыхать и дышать полной грудью. Готовьтесь к приятным сюрпризам от Вселенной, вы их заслужили.
По материалам 7days.ru