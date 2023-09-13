Львы, Весы и Водолеи: готовьтесь к приятным сюрпризам от Вселенной с 14 до 21 сентября

Астролог Людмила Митрохина рассказала, представители каких знаков зодиака почувствуют себя счастливыми с 14 по 21 сентября. Выдыхать и получать удовольствие от жизни могут рожденные под созвездиями Льва, Весов и Водолея.

У Львов в эти дни максимально продуктивный период. Они смогут обстоятельно подойти к задачам, все хорошо обдумать и получить максимальную пользу от проделанной работы.

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