Львы, Весы и Водолеи: готовьтесь к приятным сюрпризам от Вселенной с 14 до 21 сентября

Счастливая молодая женщина. Фото: Global Look Press

Во второй половине сентября представители этих знаков зодиака могут выдыхать и наслаждаться жизнью.

Астролог Людмила Митрохина рассказала, представители каких знаков зодиака почувствуют себя счастливыми с 14 по 21 сентября. Выдыхать и получать удовольствие от жизни могут рожденные под созвездиями Льва, Весов и Водолея.

У Львов в эти дни максимально продуктивный период. Они смогут обстоятельно подойти к задачам, все хорошо обдумать и получить максимальную пользу от проделанной работы. 

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У Весов будет много дел, связанных с работой. Но начальство оценит ваши усилия и конвертирует их. Можете начинать планировать, на что потратите премию от руководства.

Водолеи пережили все неприятности и теперь могут выдыхать и дышать полной грудью. Готовьтесь к приятным сюрпризам от Вселенной, вы их заслужили.

По материалам 7days.ru

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