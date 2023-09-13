Избранные: три знака зодиака, жизнь которых развернется к лучшему с 15 сентября — фартовый кульбит Меркурия ведет к удаче

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Меркурий выходит из ретроградности и дарит перемены к лучшему.

В середине сентября самая капризная планета, Меркурий, выходит из ретроградности и сулит перемены к лучшему.

Его фартовый кульбит распространяется только на представителей трех знаков зодиака. Избранными, по словам астролога Людмилы Митрохиной, стали рожденные под созвездием Девы, Стрельца и Рыб.

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Первыми перемены к лучшему с 15 сентября почувствуют Девы. Они получат дополнительный источник доходов и смогут улучшить свое финансовое положение. В этот период исполнятся все мечты и нереализованные планы Дев.

Под водопад удачи попал Стрелец. Представителям этого знака зодиака удастся улучшить свое положение в обществе, найти покровителя. Коллеги будут максимально отзывчивыми, пользуйтесь этим для построения карьеры.

Рыбы с 15 сентября разрешат все проблемы с коллегами, обретут веру в себя и сделают ряд шагов, которые приведут к успеху.

По материалам 7days.ru

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