Избранные: три знака зодиака, жизнь которых развернется к лучшему с 15 сентября — фартовый кульбит Меркурия ведет к удаче

В середине сентября самая капризная планета, Меркурий, выходит из ретроградности и сулит перемены к лучшему.
Его фартовый кульбит распространяется только на представителей трех знаков зодиака. Избранными, по словам астролога Людмилы Митрохиной, стали рожденные под созвездием Девы, Стрельца и Рыб.
Первыми перемены к лучшему с 15 сентября почувствуют Девы. Они получат дополнительный источник доходов и смогут улучшить свое финансовое положение. В этот период исполнятся все мечты и нереализованные планы Дев.
Под водопад удачи попал Стрелец. Представителям этого знака зодиака удастся улучшить свое положение в обществе, найти покровителя. Коллеги будут максимально отзывчивыми, пользуйтесь этим для построения карьеры.
Рыбы с 15 сентября разрешат все проблемы с коллегами, обретут веру в себя и сделают ряд шагов, которые приведут к успеху.
По материалам 7days.ru