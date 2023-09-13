Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы: какие события развернут линию судьбы с сентября до декабря — жребий брошен

Астролог Людмила Митрохина спрогнозировала, как будут развиваться события до конца года для представителей разных знаков зодиака.
Может случиться нечто, что перевернет линию судьбы до 31 декабря. Можно считать, что жребий уже брошен.
Астролог считает, что Стрельцам нечего бояться, его жизнь не испортится. Тем, кто хочет добиться высот в карьере, в этот период стоит отбросить свой эгоизм. Обрастайте полезными связями и помогайте другим.
У Козерогов есть возможность в период с 13 сентября по 31 декабря монетизировать творчество и обзавестись несколькими источниками доходов. Не упустите этот шанс!
Водолеи готовы к переменам их ждет настоящий марафон событий. Проявите спокойствие, креативность и придите на помощь ближнему.
Рыбы в этот период должны хвататься за любую возможность изменить свою судьбу. Если вам кажется, что вы не получите результата, на который вы рассчитываете, не опускайте рук.
По материалам 7days.ru