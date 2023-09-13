Львы, Девы и Весы: вам выпадет особая доля — каких сюрпризов ждать в сентябре этим знакам зодиака

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на середину сентября для представителей разных знаков зодиака. В частности, она рассказала, на что опираться и от кого ждать поддержки, а от кого — сюрпризов, рожденным под созвездиями Льва, Девы и Весов.
Львам нужно держать в центре внимания все происходящее вокруг, контролировать финансы. Можете рассчитывать на поддержку друзей издалека.
Девам не стоит никому доверять, за спиной у них сплетни. Девам нужно положиться на свой интеллект и смелость.
Весам не смогут помочь их друзья, нужно опираться на лидеров-партнеров, семью и коллектив.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»