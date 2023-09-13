Львы, Девы и Весы: вам выпадет особая доля — каких сюрпризов ждать в сентябре этим знакам зодиака

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на середину сентября для представителей разных знаков зодиака. В частности, она рассказала, на что опираться и от кого ждать поддержки, а от кого — сюрпризов, рожденным под созвездиями Льва, Девы и Весов.

Львам нужно держать в центре внимания все происходящее вокруг, контролировать финансы. Можете рассчитывать на поддержку друзей издалека.

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