Львы, Девы и Весы: вам выпадет особая доля — каких сюрпризов ждать в сентябре этим знакам зодиака

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Тамара Глоба рассказала, на что опираться представителям разных знаков зодиака.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на середину сентября для представителей разных знаков зодиака. В частности, она рассказала, на что опираться и от кого ждать поддержки, а от кого — сюрпризов, рожденным под созвездиями Льва, Девы и Весов.

Львам нужно держать в центре внимания все происходящее вокруг, контролировать финансы. Можете рассчитывать на поддержку друзей издалека.

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Девам не стоит никому доверять, за спиной у них сплетни. Девам нужно положиться на свой интеллект и смелость.

Весам не смогут помочь их друзья, нужно опираться на лидеров-партнеров, семью и коллектив.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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