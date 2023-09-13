Их будущее известно: какой жребий выпадет в середине сентября Овнам, Близнецам, Тельцам и Ракам

Звезды обещают Овнам сложности в творчестве и закулисные интриги. Но скоро все наладится.

У Тельцов притормозятся личные и финансовые планы, но вы со всем справитесь.

Близким и дорогим сердцу Близнецов людям нужна помощь, дороги пока отложите.

Ракам звезды советуют никому не доверять свои деньги, покупки пока отложите, удачи они не принесут. Займитесь умственным трудом.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»