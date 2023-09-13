Их будущее известно: какой жребий выпадет в середине сентября Овнам, Близнецам, Тельцам и Ракам

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой часто оправдываются, рассказала, каким будут эти сентябрьские дни для представителей разных знаков зодиака.

Так что будущее их известно. Какой жребий выпадет Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам в середине сентября?

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Звезды обещают Овнам сложности в творчестве и закулисные интриги. Но скоро все наладится.

У Тельцов притормозятся личные и финансовые планы, но вы со всем справитесь. 

Близким и дорогим сердцу Близнецов людям нужна помощь, дороги пока отложите.

Ракам звезды советуют никому не доверять свои деньги, покупки пока отложите, удачи они не принесут. Займитесь умственным трудом.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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