Их будущее известно: какой жребий выпадет в середине сентября Овнам, Близнецам, Тельцам и Ракам

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой часто оправдываются, рассказала, каким будут эти сентябрьские дни для представителей разных знаков зодиака.
Так что будущее их известно. Какой жребий выпадет Овнам, Тельцам, Близнецам и Ракам в середине сентября?
Звезды обещают Овнам сложности в творчестве и закулисные интриги. Но скоро все наладится.
У Тельцов притормозятся личные и финансовые планы, но вы со всем справитесь.
Близким и дорогим сердцу Близнецов людям нужна помощь, дороги пока отложите.
Ракам звезды советуют никому не доверять свои деньги, покупки пока отложите, удачи они не принесут. Займитесь умственным трудом.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»