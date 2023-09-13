Меркурий откроет Девам, Стрельцам и Рыбам аттракцион невиданной щедрости — водопад удачи через 2 дня

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом, который имеет отношение к ретроградному Меркурию. Только три знака зодиака станут любимчиками этой Планеты. С 15 сентября их ждут важные перемены.

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Девы первыми ощутят перемены к лучшему. И это будет связано с их финансовым положением. Представители знака получат дополнительный источник доходов.

Меркурий откроет для Дев аттракцион невиданной щедрости. Все замыслы этого знака зодиака будут исполняться с невероятной скоростью. Им нужно вспомнить то, о чем они мечтали, чтобы исполнялись только важные планы.

Стрельцы станут фаворитами ретро-Меркурия. Этот знак зодиака попадет под водопад удачи. Они получат шанс сделать свою жизнь лучше. Укрепить положение в обществе и найти покровителя. С 15 сентября Стрельцы могут совершить рывок в карьере.