Судьба Овнов, Тельцов, Весов и Дев: полное обнуление, решающая миссия на остаток года — Глоба

Тамара Глоба в прогнозе на 2023 год назвала знаки зодиака с особой миссией, которая предопределит многое в их судьбе. Что им должно сделать в этот период до конца года — основополагающая цель.

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Овны подустали от дел, планов и проектов. Работа и вопросы здоровья будут беспокоить этот знак зодиака с конца лета и вплоть до декабря. Во второй половине года какие-то дела покажутся им неважными. Однако это далеко не так. Они принесут отдачу, но чуть позже. Этот знак зодиака будут волновать личные трудности, проблемы здоровья и жилья. Во второй половине октября им нужно беречь свое материально-финансовое состояние. При этом год завершится дорогами, прибылью, успехом в личных делах и финансах.

Тельцы получат заслуженную порцию похвалы, признания и уважения с конца лета и до декабря. Успех едва ли можно назвать легким. Осенью ждите бурные перемены дома, в жилищных вопросах. Тут и переезд, и ремонт, и забота о родителях. Возможны кардинальные перемены на службе, это период второй половины осени. Перспективы зимой откроются вдали от дома, придет помощь людей издалека.