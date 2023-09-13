Девы, Овны, Тельцы, Близнецы и другие знаки — везунчики: окажутся в белом списке у судьбы через 5 дней

Астрологи назвали знаки зодиака, которые окажутся в белом списке у судьбы уже через 5 дней.
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Девы ощутят, что уже в субботу Солнце покинет их знак. Так что пока у этого знака зодиака есть все шансы воспользоваться его благосклонностью. Неделя обещает быть весьма позитивной. Исключение, четверг, 21 сентября. Остальные рабочие дни благоприятны. Отдельно стоит отметить, что сейчас наступает отличное время для учебы и дальних поездок. На выходных можно совершить удачные покупки.
Овны могут задуматься о заключении браков. Вторая половина сентября подходит для этого идеально. Как и для партнерских бизнес-соглашений. В целом взаимоотношения с партнерами будут и романтическими, и деловыми. Это станет главным источником радости и удачи на неделе до 24 сентября.
Тельцам нужно освободить от важных дел понедельник, 18 сентября и вторник, 19 сентября. Начало недели будет не самым удачным. Зато уже потом звезды сполна компенсируют им все пробелы: со среды начинается невероятно благоприятный во всех отношениях период. Четверг и пятница, 21 и 22 сентября соответственно, должны стать максимально удачными днями. Да и к выходные пройдут на позитиве.
Вполне благоприятной неделя выдастся у Близнецов. Они будут стремиться действовать быстро. При этом звезды будут располагать их к неспешным и обстоятельным шагам. И сопротивляться им, пытаться что-то ускорить не нужно. В четверг лучше снизить активность и лишь с пятницы действовать в привычном ритме.
Превосходной неделя станет для Весов. Они смогут презентовать свои новые проекты или представить достигнутые результаты. При этом понедельник и вторник могут оказаться в чем-то напряженными. Дальше препятствий у Весов не будет.
Все остальные могут только позавидовать энергии и целеустремленности Скорпионов. Едва ли кому-то удастся остановить этот знак зодиака на пути к их целям и мечтам. Лучшими днями станут среда, четверг и воскресенье. Скорпионы буквально свернут горы.
По материалам 7days