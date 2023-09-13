Карьера Тельцов, Стрельцов и Водолеев резко пойдет вверх: через 15 дней заметят и продвинут

Карьера Тельцов, Стрельцов и Водолеев приобретет новый импульс уже совсем скоро. Эти люди получат от Вселенной в сентябре великую уверенность в собственных силах.

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Их амбиции станут главным толчком для карьерного роста. Решительность, смелость, уверенность, острый ум, креативность Тельцов, Стрельцов и Водолеев будут замечены руководством.

Высшее звено продвинет этих людей по службе, замолвит за них словечко.

Скоро коллеги будут смотреть на них с уважением, а на их счетах начнут гулять приличные суммы.

Источник: rsute.ru.