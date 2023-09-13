Скорпионы, Козероги и Девы избраны лидерами 2024 года: успех, слава, миллионы на счетах

Скорпионы, Козероги и Девы стали фаворитами Зеленого Деревянного Дракона. Весь 2024 год он будет им помогать в любой сфере жизни.

Кто-то обретет неземную любовь и крепкие отношения, а кто-то может увидеть миллионы на своих счетах. Все зависит от желаний самих Скорпионов, Козерогов и Дев.

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Для Дев 2024 год станет годом осуществления всех заветных желаний. Козероги достигнут успеха играючи.

Скорпионы смогут достичь великих высот в различных сферах жизни. Впереди у Скорпионов яркое и успешное будущее.

Источник: rsute.ru.