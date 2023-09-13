Чем Скорпионы, Львы, Стрельцы, Овны и Рыбы привязывают к себе любимых — их хитроумная тактика

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые могут привязать к себе кого угодно. В любви и страсти им нет соперников. Даже после расставания выкинуть их из сердца не так-то просто. И все благодаря тайному преимуществу в любви, оно привязывает к этим знакам зодиака их вторые половинки.

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Скорпионы — самые страстные из всех

Рожденные под этим созвездием могут заставить свою вторую половинку почувствовать себя особенной. В Скорпионов влюбляются с первого взгляда. А разлука с ними похожа на пытку. При этом отношения с этим знаком зодиака напоминают американские горки: то взлеты, то падения.

Многих как магнитом притягивает загадочность, привлекательность и энергичность, которую излучают Скорпионы. Они умеют привязывать людей на эмоциональном уровне, будучи мастерами манипуляций.

Львы — великодушные мечтатели

Когда Львы влюбляются, они отдают своему партнеру все, что у них есть. Этот знак зодиака не стесняется выражать свои чувства и напоминать второй половинке о своей любви. В трудную минуту они всегда протянут руку помощи, об этом их даже не нужно просить — это их природная черта. Они опутывают любимых своим теплом, даря свое щедрое сердце.

Стрельцы — излучатели яркой энергетики

С ними никогда не бывает скучно. Даже после расставания Стрельцы будут являться к вам во снах. Те приключения, которые вы пережили вместе уж точно не забудутся.

Они знают как передать свой позитив, открытость. При этом Стрельцы бывают излишне прямолинейными. Они исполнены жизненной энергии, которой охотно делятся с окружающими, поэтому рядом с ними возникает чувство эйфории.