Овнов, Близнецов и Водолеев через 15 дней ожидает переворотное событие: отправная точка судьбы

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Овны совершат переворот в области карьеры и личных отношений. Марс обеспечит им дополнительную энергию.

Близнецы в сентябре увидят несколько важных событий, после которых изменят свой путь. Меркурий подарит им ясность ума, которая позволит им увидеть великий денежный путь.

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Источник: rsute.ru