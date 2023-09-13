Назван главный счастливец 2024 года: этот знак добьется всего, о чем мечтал

Счастье рядом. Фото: Global Look Press

Редкое счастье выпадет ему.

Люди, которые родились под созвездием Скорпиона с 23 октября по 21 ноября, в 2024 году обретут особенную судьбу. Удача будет сопровождать буквально каждый их шаг.

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Этот знак зодиака получит поддержку стихии земли и дерева, которая поможет ему реализовать свой потенциал, воплотить все мечты в жизнь.

В 2024 году Скорпионы достигнут невероятных высот в различных сферах жизни и привлекут к себе внимание высшего звена благодаря решительным действиям.

Скорпионов ждет яркое и успешное будущее, полное достижений и благосостояния.

Источник: rsute.ru

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