В чем могущество Овнов, Козерогов, Водолеев, Скорпионов и Стрельцов — повелители судьбы

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают тайным могуществом. Они привыкли брать от жизни все — их можно назвать властными повелителями судьбы. Своего они никогда не упустят.

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Овен — естественный лидер, идейный вдохновитель

Им управляет Марс — планета действия и войны. Рожденные под этим созвездием становятся великими полководцами. Овны не привыкли сидеть на месте, они постоянно бросают вызов обществу, стремясь к высокому положению и должностям.

Будучи тонкими психологами, они знают и чувствуют сильные и слабые стороны своих соперников. Овны могут соображать быстро, действовать по ситуации, не теряя своей выгоды.

Козерог — прирожденный стратег

Рожденные под этим созвездием никогда не будут действовать, если до конца не разобрались в ситуации. Сначала они выждут, присмотрятся, а потом займут свое место.

Козероги чаще всего остаются теневыми лидерами в коллективе. Окружающие могут даже не осознавать того, что они принимают решения под воздействием этого знака зодиака. Лидерами Козерогов делают их практические знания. Они славятся своей находчивостью, и умением предлагать нестандартные решения.

Водолеи — слышат мнение каждого

Рожденные под этим созвездием умеют смешивать идеи, используя вклад всех подчиненных в деле. Благодаря логике они могут выиграть любой спор и также легко уладить разногласия. В самой чрезвычайной ситуации Водолеи играючи объединяют людей. Этот знак зодиака может добиться поразительного прогресса. Они становятся настоящими катализаторами перемен.