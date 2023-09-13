В чем могущество Овнов, Козерогов, Водолеев, Скорпионов и Стрельцов — повелители судьбы

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают тайным могуществом. Они привыкли брать от жизни все — их можно назвать властными повелителями судьбы. Своего они никогда не упустят.
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Овен — естественный лидер, идейный вдохновитель
Им управляет Марс — планета действия и войны. Рожденные под этим созвездием становятся великими полководцами. Овны не привыкли сидеть на месте, они постоянно бросают вызов обществу, стремясь к высокому положению и должностям.
Будучи тонкими психологами, они знают и чувствуют сильные и слабые стороны своих соперников. Овны могут соображать быстро, действовать по ситуации, не теряя своей выгоды.
Козерог — прирожденный стратег
Рожденные под этим созвездием никогда не будут действовать, если до конца не разобрались в ситуации. Сначала они выждут, присмотрятся, а потом займут свое место.
Козероги чаще всего остаются теневыми лидерами в коллективе. Окружающие могут даже не осознавать того, что они принимают решения под воздействием этого знака зодиака. Лидерами Козерогов делают их практические знания. Они славятся своей находчивостью, и умением предлагать нестандартные решения.
Водолеи — слышат мнение каждого
Рожденные под этим созвездием умеют смешивать идеи, используя вклад всех подчиненных в деле. Благодаря логике они могут выиграть любой спор и также легко уладить разногласия. В самой чрезвычайной ситуации Водолеи играючи объединяют людей. Этот знак зодиака может добиться поразительного прогресса. Они становятся настоящими катализаторами перемен.
Скорпион — командует всеми
Рожденные под этим созвездием сразу же возьмут шефство на теми, кому не хватает опыта или умений. Скорпионы умеют блокировать свои эмоции и всегда мыслят трезво. Они точно знают, что нужно сказать и сделать, чтобы побудить окружающих на действие в нужном направлении. Большой лидерской силой этот знак зодиака обладает от рождения. Ему под силу любое даже самое сложное дело.
Стрельцы — отличные управленцы
Этот знак зодиака может похвастаться своим умением импровизировать в любой ситуации. При этом Стрельцы хорошие наставники, они верят, что каждый человек может проявить свой потенциал и талант. Однако будучи руководителем, этот знак зодиака не будет заботиться о проблемах своих подчиненных, а скорее будет настаивать на том, чтобы окружающие сделали все сами.
«Из Стрельцов получаются лояльные начальники, потому что они не будут постоянно вмешиваться в ваш процесс и не станут контролировать каждый ваш шаг, но при этом будут требовать от вас результатов», - добавили астрологи.
По материалам Дзен-канал «Про гороскопы»