Отсчет начался: через пять дней Тельцы, Близнецы, Львы, Девы и Весы уже не будут прежними — разворот судьбы

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Тельцы, Близнецы, Девы, Львы и Весы отправятся в путь, откуда вернутся с новыми мыслями о своей жизни.

Не исключено, что вдали от дома произойдут события, на которые эти люди не сразу обратят внимание. И только по прошествии времени они поймут, что теперь их жизнь будет совершенно иной.

Теперь впереди их будет ждать только благоденствие и любовь.

Источник: rsute.ru