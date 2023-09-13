Раки, Львы, Стрельцы, Близнецы названы главными везунчиками 2024 года: таких перемен никто не ожидал

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Раки в 2024 году должны принять одно крайне важное решение для своей дальнейшей судьбы. Сделав это, они обретут то, о чем мечтали давно.

Львы станут безусловными лидерами в своем коллективе и многого добьются.

Стрельцы проявят решительность и смогут совершить глобальный прыжок ввысь по карьерной лестнице.

Близнецы сумеют построить карьеру мечты благодаря харизме и коммуникабельности.

Источник: rsute.ru