Раки, Львы, Стрельцы, Близнецы названы главными везунчиками 2024 года: таких перемен никто не ожидал

Зеленый Деревянный Дракон обозначил фаворитов своего года. Главными везунчиками 2024-го года названы Раки, Львы, Стрельцы, Близнецы.
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Раки в 2024 году должны принять одно крайне важное решение для своей дальнейшей судьбы. Сделав это, они обретут то, о чем мечтали давно.
Львы станут безусловными лидерами в своем коллективе и многого добьются.
Стрельцы проявят решительность и смогут совершить глобальный прыжок ввысь по карьерной лестнице.
Близнецы сумеют построить карьеру мечты благодаря харизме и коммуникабельности.
Источник: rsute.ru