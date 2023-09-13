Отсчитываем 20 дней: Козероги, Водолеи и Рыбы увидят приток денег — подарок судьбы

Козерогам, Водолеям и Рыбам в начале осени светит неожиданный сюрприз в виде невероятного везения и значительного поступления денег на их счета.

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Благосостояние, изобилие и достаток станут верными спутниками этих людей

Козероги, Водолеи и Рыбы сумеют увидеть финансовые потоки и вовремя внедриться в них. Кто-то проявит смекалку и сделает выгодное вложение, кто-то проявит себя на работе и получит повышение, а также повышенный заработок, а кто-то будет просто одарен щедрым человеком или фортуной в виде выигрыша в лотерею.

Кроме того, Козерогам, кроме денег, суждено увидеть большую любовь. Водолеи смогут выстроить карьеру своей мечты и увидеть заработок грез. Рыбы проявят смекалку и создадут важный денежный проект.

Источник: rsute.ru