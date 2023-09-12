Ангел будет держать за руку: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, в жизни которых грядут поворотные события

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для представителей разных знаков зодиака. Судя по расположению небесных светил, поворотные события могут произойти в ближайшее время в жизни рожденным под созвездиями Раков, Девы и Весов.

Но переживать не стоит, вам будет казаться, что ангел крепко держит вас за руку.

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