Перерождение: Стрельцам, Козерогам и Рыбам придется менять все на ходу — другой этап жизни в сентябре

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Астролог Тамара Глоба предупредила о грядущих переменах.

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала перемены в сентябре для рожденных под созвездиями Стрельца, Козерога и Рыб.

Стрельцам звезды сулят нестабильность на работе и в поездках. Может случиться непредвиденное, готовьтесь к тому, что все придется менять на ходу.

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У Козерогов перемены в личных планах, отношения нестабильны. Выигрыши сменяются потерями. Смотрите на происходящее с рациональной точки зрения.

Договоренности Рыб меняются на ходу. Творческая деятельность перемежается внезапными поездками и встречами.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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