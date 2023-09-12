Перерождение: Стрельцам, Козерогам и Рыбам придется менять все на ходу — другой этап жизни в сентябре

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала перемены в сентябре для рожденных под созвездиями Стрельца, Козерога и Рыб.
Стрельцам звезды сулят нестабильность на работе и в поездках. Может случиться непредвиденное, готовьтесь к тому, что все придется менять на ходу.
У Козерогов перемены в личных планах, отношения нестабильны. Выигрыши сменяются потерями. Смотрите на происходящее с рациональной точки зрения.
Договоренности Рыб меняются на ходу. Творческая деятельность перемежается внезапными поездками и встречами.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»