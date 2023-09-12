Перерождение: Стрельцам, Козерогам и Рыбам придется менять все на ходу — другой этап жизни в сентябре

Известный астролог Тамара Глоба спрогнозировала перемены в сентябре для рожденных под созвездиями Стрельца, Козерога и Рыб.

Стрельцам звезды сулят нестабильность на работе и в поездках. Может случиться непредвиденное, готовьтесь к тому, что все придется менять на ходу.

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