Овны, Тельцы, Близнецы и Раки: важное сообщение для вас — кардинальные изменения

Астролог Тамара Глоба рассказала, какие события могут произойти в жизни представителей разных знаков зодиака уже в сентябре.
Перемены с наибольшей долей вероятности случатся в жизни Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков.
Овнам рекомендуется не спорить с любимыми из-за денег, лучше найти общий язык. Иначе случатся не самые радужные события в жизни.
Тельцов ждут интересные встречи, но не упускайте из виду домашние проблемы. Хорошо бы позаботиться о своей репутации.
Близнецам нужно готовиться к спорам вокруг их персон и избегать мошенников. В этот период возможны кражи.
Планы Раков могут кардинально поменяться. Удачи в финансовых делах перемежаются срывами из-за планов друзей.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»