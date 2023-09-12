Овны, Тельцы, Близнецы и Раки: важное сообщение для вас — кардинальные изменения

Тельцов ждут интересные встречи, но не упускайте из виду домашние проблемы. Хорошо бы позаботиться о своей репутации.

Близнецам нужно готовиться к спорам вокруг их персон и избегать мошенников. В этот период возможны кражи.

Планы Раков могут кардинально поменяться. Удачи в финансовых делах перемежаются срывами из-за планов друзей.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»