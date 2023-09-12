Все резко поменяется: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, жизнь которых войдет в совершенно новое русло

Известный астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которых в ближайшее время ждут поворотные события в жизни. С 12 сентября планы могут поменяться у рожденных под созвездиями Льва, Рака и Девы.
Львов заставит быть начеку вихрь событий. Планы и цели могут поменяться в любой момент.
Раков ждут удачи в финансовых делах. Планы кардинально изменятся, появятся другие, более интересные.
Старания Дев не окупятся, но зато будет успешный поворот в новом направлении.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»