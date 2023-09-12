Все резко поменяется: Тамара Глоба указала на знаки зодиака, жизнь которых войдет в совершенно новое русло

Львов заставит быть начеку вихрь событий. Планы и цели могут поменяться в любой момент.

Раков ждут удачи в финансовых делах. Планы кардинально изменятся, появятся другие, более интересные.

Старания Дев не окупятся, но зато будет успешный поворот в новом направлении.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»