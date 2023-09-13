Судьба Овнов, Тельцов, Близнецов, Водолеев и Рыб с 12 сентября — миссия на остаток года

Астролог Людмила Митрохина назвала знаки зодиака с особой миссией, которая будет довлеть над ними до 31 декабря — в чем их задача на остаток года.

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Овны

Как никто ощутят прилив сил. Так на них подействует ретроградный Юпитер. С 12 сентября и до 31 декабря они будут менять свою жизнь. Звезды советуют им не сбавлять темп и смело браться за выгодные проекты.

Тельцы

Лучше следить за тем, что происходит вокруг — осторожность нужна и в общении с коллегами, друзьями и даже с любимыми. Юпитер наконец-то вскроет коварные планы завистников. А полученная информация обязательно пригодится в будущем.

Близнецы

Их главная цель — саморазвитие, самообразование и стремление к совершенствованию. Близнецы получат шанс вырасти и в личном, и в финансовом плане. Главное — не упустить такую возможность. Удача будет на их стороне.