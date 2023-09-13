Только один знак будет космически счастлив в 2024 году — эпичное обнуление судьбы

Астрологи назвали знак зодиака, который станет космическим везунчиком. Вселенная даст этому баловню судьбы все, о чем тот может только мечтать. Щедрость небесных светил не будет знать предела. Им улыбнется удача в 2024 году. Овнов ждет тотальное перерождение и обнуление судьбы.

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В год Зеленого Деревянного Дракона рожденные под этим созвездием смогут укрепить свои профессиональные отношения. 2024 год откроет перед Овнами уникальные возможности. Карьера будет стремительно идти ввысь. Это даст повод надеяться на высокие заработки.

Главное — не упустить такой шанс. Символ 2024 года Зеленый Древесный Дракон ценит активных, смелых и старательных. Овны не побояться взять на себя дополнительные обязанности и только выиграют от этого. Удача будет на стороне смелых.

По материалам rsute.ru