Только один знак зодиака озолотится в сентябре — деньги рухнут с небес, придут из неоткуда

Астрологи назвали знак зодиака, который станет единственным богачом в сентябре. Эти баловни судьбы могут рассчитывать на ценное вознаграждение. Вселенная побалует своих фаворитов двойной удачей.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Финансовое довольство придет к Овнам буквально из неоткуда. Это может быть выигрыш в лотерею, получение наследства. Кому-то крупную сумму и вовсе подарят. Однако лучше отложить эти средства, и не тратить. Деньги Овнам пригодятся чуть позже. Относиться к финансовой удаче легкомысленно не стоит. Пока важна тотальная экономия и бережливость.

По материалам rsute.ru