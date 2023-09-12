Овнов, Близнецов и Водолеев через 14 дней благословит Вселенная: начнется иная жизнь

В сентябре три знака зодиака почувствуют помощь самой Вселенной. Они начнут новый этап жизни, способный сделать их более счастливыми.

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В сентябре 2023 года Овны сумеют начать новый этап в своей жизни, особенно в области карьеры и личных отношений. Марс обеспечит им дополнительную энергию.

Для Близнецов сентябрь станет периодом глубоких изменений и роста. Меркурий подарит им ясность ума, которая позволит им увидеть великий денежный путь.

Планета Уран даст Водолеям неожиданные возможности. В этот период они могут оказаться в центре внимания важных людей и привлечь к себе поддержку для воплощения важных идей.

Источник: rsute.ru