Раки, Весы, Овны и Девы: баловни судьбы, которых ждет разворот на 180° — с 20 сентября и до конца месяца

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые станут любимчиками Вселенной. Всю вторую половину месяца их ждут важные события.

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Овны должны сконцентрироваться на работе. Полученный опыт принесет им стабильный доход. Любая активность будет требовать больших сил, но оно того стоит. Единственное, что нельзя допускать Овнам, так это сбрасывать свой негатив на тех, кто рядом с ними. Этому знаку зодиака наконец-то удастся продвинуть свои цели и проекты.

Раки выиграют от того, что будут демонстрировать свое обаяние. Почти все их встречи будут посвящены прошлому. Вселенная даст им шанс провести переоценку мыслей, целей, желаний и всего того, что составляло их старый мир. Вторая половина месяца — отличное время для обучения. Это принесет дальнейший высокий заработок.