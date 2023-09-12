Четыре везунчика, в чьей жизни наступит судьбоносный период, — их решающее преимущество

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые станут фаворитами Вселенной. Их ждет судьбоносный период во всех смыслах — процветание, достаток и успех.

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Львы — чувственность

Этих царственных особ в сентябре потянет на любовные приключения и эксперименты. Однако к новым знакомствам лучше отнестись серьезно, легкомыслие может навредить. Бойтесь недоброжелателей, которые только притворяются хорошими людьми.

Львы, которые уже давно в отношениях, могут не переживать и довериться своим чувствам. Разговор по душам со второй половинкой пойдет им на пользу.

Стрельцы — энергичность

Для них сентябрь станет запоминающимся и радушным периодом. Любое начинание будет успешным. Этот знак зодиака захлестнут яркость, творчество и оригинальность. Им нужно ловить возможности на каждом повороте, есть шанс выиграть в лотерею. Любые дела в финансовой сфере будут благоприятными.