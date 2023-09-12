Четыре везунчика, в чьей жизни наступит судьбоносный период, — их решающее преимущество

Астролог Алина Лебедева поделилась прогнозом на сентябрь, назвав знаки зодиака, которые станут фаворитами Вселенной. Их ждет судьбоносный период во всех смыслах — процветание, достаток и успех.
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Львы — чувственность
Этих царственных особ в сентябре потянет на любовные приключения и эксперименты. Однако к новым знакомствам лучше отнестись серьезно, легкомыслие может навредить. Бойтесь недоброжелателей, которые только притворяются хорошими людьми.
Львы, которые уже давно в отношениях, могут не переживать и довериться своим чувствам. Разговор по душам со второй половинкой пойдет им на пользу.
Стрельцы — энергичность
Для них сентябрь станет запоминающимся и радушным периодом. Любое начинание будет успешным. Этот знак зодиака захлестнут яркость, творчество и оригинальность. Им нужно ловить возможности на каждом повороте, есть шанс выиграть в лотерею. Любые дела в финансовой сфере будут благоприятными.
Водолеи — предприимчивость
Этот знак зодиака ощутит в сентябре небывалый прилив сил и творческих порывов. Креатив будет бить из них ключом. Звезды советуют им грамотно использовать свои таланты, чтобы поднять на новый уровень все волнующие их сферы жизни.
«В этом месяце стоит сфокусироваться на личных достижениях и реализации карьерных амбиций», — добавила астролог.
Рыбы — стойкость
Их накроет внутреннее напряжение из-за быстро сменяющихся вокруг ситуаций. Звезды советуют им взять себя в руки. Времени на остановку и раздумья не будет. К счастью, в сентябре у Рыб будет достаточно сил, чтобы поправить свое физическое и ментальное здоровье.
По материалам 5-tv.ru