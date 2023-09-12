Тельцы, Рыбы и Скорпионы: в конце сентября появятся космические силы, обнуление

В конце сентября у Тельцов, Рыб и Скорпионов появится большое желание жить и творить чудеса. У представителей этих созвездий, по мнению астрологов, произойдет обнуление и после — откроется второе дыхание.

В итоге осенью им удастся сделать много важных и нужных дел: заработать много денег, наладить личную жизнь и даже помочь тем, кто в этом особенно нуждается.

Главное, не переусердствовать. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем. Астрологи посоветовали геройствовать, но в меру.

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