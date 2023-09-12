Водолеи, Девы и Козероги: денежные потоки придут с начала октября — Господь укажет дорогу

В начале октября перед Водолеями, Девами и Козерогами откроются новые перспективы. По мнению астрологов, представители этих созвездий смогут заработать много денег — их можно будет назвать королями фортуны.

Денежные потоки увеличатся, начальство будет довольно этими людьми. Не исключено, что их могут повысить в должности.

Вести будет настолько, что покажется — сам Господь бог указывает дорогу. У Водолеев, Дев и Козерогов на фоне удачи появятся силы творить новые дела.

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