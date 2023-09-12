Тельцы, Львы и Стрельцы: счастливчики октября во всех смыслах — свалятся деньги и любовь

По мнению эзотериков, у этих людей есть все шансы начать новую жизнь — деньги будут идти потоками, а личная жизнь наладится. В доме наступит покой, гармония и умиротворение.

При этом обращайте внимание на окружение. Есть шанс, что некоторые люди захотят вам помешать из-за зависти. Поменьше делитесь своими планами с малознакомыми людьми. И тогда все будет отлично.

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