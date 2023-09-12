Тельцы, Близнецы, Стрельцы и Рыбы уже осенью могут гулять на собственной свадьбе: неземная любовь и дети

Осень станет временем любви для четырех знаков зодиака: Тельцов, Близнецов, Стрельцов, Рыб.
Эти люди познают самые светлые и волшебные чувства, которые окажутся взаимными. Это будет здоровая любовь, без эмоциональных «качелей», спокойная, светлая.
В этих отношениях люди будут доверять друг другу, помогать, освещать путь другу друга и вдохновлять на лучшие поступки.
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В сентябре любовь настигнет Тельцов и Близнецов, в октябре Стрельцов, в ноябре — Рыб.
Источник: rsute.ru