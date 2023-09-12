Овны, Близнецы и Водолеи начнут новый путь финансовых победителей: отсчет начался — осталось 25 дней

Скоро придут деньги. Фото: Global Look Press

Судьба удачи уготована этим людям.

С начала осени жизнь Овнов, Близнецов и Водолеев начнет меняться в лучшую сторону. Вселенная направит их на путь удачи, счастья, любви и благосостояния.

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Если представители трех зодиакальных систем не будут игнорировать знаки Вселенной, то смогут перенастроить свою судьбу с легкостью.

Овнов ждет сильное продвижение в карьере и счастье в личной жизни. Близнецы смогут реализовать проект мечты. Водолеи сумеют привлечь к себе поддержку для своих амбициозных идей.

Источник: rsute.ru

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