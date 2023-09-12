Жизнь Тельцов, Близнецов, Львов, Дев и Весов кардинально изменится: осталось пять дней до обнуления судьбы

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Тельцы, Близнецы, Девы, Львы и Весы должны совершить некое путешествие, странствие, отправиться в дорогу.

Оттуда они уже не смогут вернуться прежними. Их сознание, понимание мира полностью обновится, они поймут нечто важное и глобальное.

После этого впереди их будет ждать только благоденствие и любовь.

Источник: rsute.ru