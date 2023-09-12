«День обманчивый»: Глоба предупредил, чего следует опасаться 13 сентября

Мутные события, обманчивые маневры, деловые трудности – это все предсказал на неделю с 11 по 17 сентября астролог Богдан Глоба. Сын знаменитых звездочетов Тамары и Павла Глобы предупредил в начале недели, что плыть сейчас против течения себе дороже, поэтому важно смириться с происходящим. Поскольку сорвавшиеся из-за этого планы и задачи будут реализованы в новом качестве, только чуть позже.

Также велики риски потерь из-за неудачных вложений средств. В среду, 13 сентября, следует помнить об этом.

«Среда до вечера продолжает тенденции вторника. День обманчивый для дел, но весьма неплох, чтобы посвятить их себе любимому. Займитесь работой над ошибками и планированием», - посоветовал в Телеграм Глоба-младший.

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