«Не пытайтесь плыть против течения»: Глоба дал прогноз на 12 сентября

Астролог Богдан Глоба на неделе с 11 по 17 сентября предсказал мутные события, обманчивые маневры, деловые трудности. Новолуние в пятницу несет успех творческим людям, а также бесстрашно запускающим новые проекты.

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Начнутся проверки на прочность, много лишнего, ненужного и даже совершенно вредного отойдет на второй план или канет в пучину забвения. 12 сентября следует отказаться от вложений, они обернутся потерями. Лучше не упираться и не следовать наперекор обстоятельствам.