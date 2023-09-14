Тревожные и беспокойные: пять имен мужчин, которые боятся летать на самолетах

Нет ничего смешного или стыдного в том, чтобы бояться самолетов. Таролог Галина Янко объясняет, почему мужчины с определенными именами чаще всего могут оказаться в списке аэрофобов.

Борис — беспокойство и тревожность

Носители этого имени известны своей скрупулезностью и вниманием к деталям. Хотя эти черты характера способствуют их успеху во многих сферах жизни, они также могут приводить к беспокойству.

Эти мужчины склонны слишком тщательно продумывать и анализировать ситуации, беспокоясь о возможных и невозможных результатах. Страх полетов и другие проявления тревожности для них — не редкость.

Денис — «заражаются» страхом от других

Эти мужчины обладают высокой интуицией и способностью к сопереживанию, что делает их восприимчивыми к эмоциям окружающих. Такая эмоциональная чувствительность может приводить к тому, что они «заражаются» тревогой от других людей, что особенно часто проявляется во время полетов.

Они всегда беспокоятся о благополучии своих близких, боятся, что с ними что-нибудь случится и прокручивают в голове самые безумные сценарии.

Валентин — слишком богатое воображение

Валентины обладают глубоким чувством сострадания и слишком богатым воображением, что таких ситуациях, как перелеты, может сыграть с ними злую шутку.

Живое воображение рисует самые тревожные сценарии в их голове. Чтобы справиться с тревогой, им необходимо занять чем-то свое воображение, заняться творческой работой во время полета.

Геннадий — слишком беспокойный

Их глубокая эмоциональная связь с окружающими заставляет их беспокоиться о своих близких. Заботливая натура приводит к беспочвенной тревоге, особенно когда они путешествуют со своими любимыми людьми. Они переживают не только о том, что самолет рухнет, но и том, не забыли ли они документы, не опоздают ли в аэропорт и так далее.

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Марк — тревожится из-за малейшей тряски

Носители этого имени известны двойственной натурой и многогранностью. Несмотря на адаптивность и быстроту мышления, они могут испытывать тревогу из-за склонности к чрезмерному обдумыванию и анализу ситуаций с разных сторон. Во время полетов они склонны подмечать тревожные детали, такие как легкая тряска, и раздувать из мухи слона. Но если отвлечь их разговорами и юмором, они переносят полеты намного спокойнее.

