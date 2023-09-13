Ходят не в храм и не к психологам, а к гадалкам: пять имен мужчин, которые верят медиумам

Среди мужчин немало любителей узнать правду или будущее мистическими способами, хоть некоторые из них стараются не говорить об этом. Обладатели этих имен, как утверждает астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко, не прочь обратиться за помощью к гадалке, чтобы улучшить свои дела или найти ответы на волнующие вопросы.

Борис – у него есть постоянный медиум

Среди этих мужчин немало бизнесменов и влиятельных личностей. Они дорожат репутацией и переживают за свою деятельность. Борис верит в себя, но не откажется от дополнительной поддержки или совета, которые можно получить от гадалки. Чаще всего он обращается за помощью перед заключением важной сделки, дальней командировкой, подписании серьезных документов.

Борис считает, что высшие силы подскажут ему оптимальное решение, если у него есть сомнения. Или, наоборот, подтвердят, что мужчина делает все правильно. У Бориса может быть уже годами проверенный медиум, к которому он периодически обращается и доверяет ему свою судьбу не меньше, чем себе.

Матвей – верит в сглаз

Эти мужчины чаще всего обращаются к гадалкам по сердечным делам. У Матвея не всегда все складывается хорошо на личном фронте, и он считает, что высшие силы могут указать на ошибки. Мужчина сразу записывается на сеанс к ясновидящей, чтобы узнать, не замешана ли тут карма или сглаз.

Матвей не всегда может трезво посмотреть на поступки свои и избранницы, поэтому нуждается в помощи сверху. К счастью, он не из тех, кто готов сделать приворот на фотографию, чтобы сохранить больные отношения. При этом Матвей верит в совместимость людей по разным критериям — имени, дате рождения, натальной карте и т.д.

Вадим – обращается к ясновидящей, чтобы излечиться

Услуги гадалок Вадим использует в основном для решения проблем здоровья. Он верит, что физическая оболочка человека напрямую связана с его энергетическим полем. Негативные мысли и злость могут нарушить ауру, что приводит к различным заболеваниям.

При первых симптомах Вадим скорее запишется к ясновидящей, чем к врачу. Для ментального исцеления мужчина готов использовать разные методики, и вскоре начинает ощущать, как его тело и разум выздоравливают.

Лев – ходит не в храм, а к гадалкам

Некоторые обладатели этого имени предпочитают искать духовную поддержку не в церкви, а у гадалок. Лев считает, что индивидуальный контакт с провидицей даст гораздо больше энергетического обмена, чем поход в храм.

Мужчина верит в символизм, поэтому в его коллекции так много эзотерической атрибутики — свечи, камни, амулеты. Льву нужна поддержка в лице гадалки в разные непростые жизненные ситуации. Особенно это необходимо в моменты потери мотивации или сложного выбора.

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Давид – увлекается картами таро

Мужчина обладает хорошей интуицией и иногда сам может дать ценный совет нуждающемуся. Его увлечение гаданиями, картами таро, нумерологией, по большей степени, вызвано любопытством и служит способом расширить границы восприятия. Давид верит, что мы не одни в этом мире и есть силы, которые оказывают на человека разное влияние. Он сам не раз приходил на сеансы к провидицам, чтобы лучше узнать о себя.

