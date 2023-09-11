Судьба каких двух знаков начнет обратный отсчет через 4 дня: время перемен

Астролог Александр Зараев заметил, день 15 сентября особенный. Стоит ему уделить особенное значение.
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В этот день наступит полнолуние, которое подарит импульс обновления.
Для Скорпионов период до 15 сентября будет наиболее продуктивен. Это динамичное время, благоприятное для перемен, путешествий и ремонта.
Львам рекомендовано переделать все важные дела до 15 сентября. Далее ожидается затишье и также нехватка энергии. Спустя 8 дней наступит время харизмы и изменений.
Источник: rsute.ru.