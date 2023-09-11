Избранные богом: Глоба указала на три знака зодиака — карьерный рост, прибыль, личное счастье

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, как сложится одиннадцатый день осени для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, поцелованными богом себя почувствуют рожденные под созвездиями Раков, Скорпиона и Рыб.

Кому из них звезды сулят карьерный рост и прибыль, а кому личное счастье?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».