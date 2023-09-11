Избранные богом: Глоба указала на три знака зодиака — карьерный рост, прибыль, личное счастье

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой оправдываются в девяноста процентах случаев, рассказала, как сложится одиннадцатый день осени для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, поцелованными богом себя почувствуют рожденные под созвездиями Раков, Скорпиона и Рыб.

Кому из них звезды сулят карьерный рост и прибыль, а кому личное счастье?

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Раков ждет прибыль и личный успех, новые перспективные личные и деловые планы.

Скорпионы получат от начальства поручение, выполнение которого обернется карьерным ростом. Но прислушайтесь к близким.

Рыбам звезды сулят удачи в работе, учебе и интеллектуальном творчестве. Будут поездки и встречи с интересными людьми.

По материалам телеграм-канала «Русское радио»

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