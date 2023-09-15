Уволят с работы: каким знакам зодиака в октябре надо поберечь деньги

Овны

В октябре поберечь деньги, меньше тратить и пересмотреть свое отношение к финансам нужно Овнам. У вас на это будет весь октябрь. И если не заработаете совсем, то самое время задуматься - а тем ли делом вы занимаетесь, чтобы обеспечивать себя?

Рыбы

Рыб также ждут напряженные времена из-за нехватки денег в октябре. Рекомендую людям этого знака зодиака сместить фокус внимания с денег на релакс и отдых. Замедление - ваш девиз. Научитесь отдыхать и без денег. Возможно, что новые принципы и приоритеты научат Вас зарабатывать больше.

Весы

Внимательно с финансами стоит обращаться и Весам. Вы рискуете в секунду потерять все и упасть на дно. Остаться просто с нулевым балансом, без работы, в одиночестве … Сейчас наступает ваше время трансформаций, и только спустя время вы действительно убедитесь, что вот такой откат был к лучшему.

Не забывайте про свою цель. И помните: каким бы ни был ваш знак зодиака и прогноз, гороскоп - это лишь инструмент вашей гармонизации. И любой прогноз всегда приводит шаг за шагом к лучшим переменам.

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