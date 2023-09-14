У каких знаков зодиака на роду написано - стать богачом в октябре 2023 года

Скорпионы

Самыми главными богачами октября станут Скорпионы. Рекомендую им приготовить лопату и грести деньги! Октябрь принесет значительное увеличение финансов, причем деньги будут поступать из новых и самых неожиданных источников.

Любые новые инициативы и возможности берите на заметку на ближайшие 18 месяцев.

Львы

Второе место богачей в октябре занимают Львы. У людей этого знака зодиака большие шансы получать деньги именно от партнеров. И, главное, вам ничего для этого не нужно делать.

Просто плывите по течению и довольствуйтесь принятым финансовым приходам, которые могут прийти как от родственника, например от мужа, или делового партнера. Также в октябре вас ожидает прирост клиентов.

Тельцы

Вас финансовая фортуна тоже не обойдет стороной, причем не только в октябре, но и в ближайшие 16 месяцев деньги будут расти не по дням, а по часам.

Учитесь зарабатывать масштабно. Сейчас для вас идеальное время для финансово квантового скачка. Дерзайте!

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