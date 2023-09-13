Какие знаки зодиака увидят первую любовь - да как вспыхнет все снова

Овен

А вот Овен этой осенью будет пребывать в состоянии апатии от нынешних отношений. Причем чем старше эти отношения, тем сильнее будет апатия и нежелание за них держаться у Овнов. Появится желание поговорить с бывшим или бывшей. Сначала просто поговорить, потом встретиться, а тут и до измены недалеко. Завести эта интрижка может даже в ЗАГС.

Лев

Львы не забывают бывших. Они расстаются, потому что чувства ушли, но всегда хранят в памяти моменты счастья с тем, кто ушёл из их жизни. Если обстоятельства складываются «удачным» образом, то всё можно вернуть. Например, если в нынешних отношениях все не так гладко, а тут на горизонте появился сногсшибательный бывший партнер, то Лев может позволить себе интрижку. Бурную, яркую, но не серьезную.

Водолей

У рассудительных Водолеев этой осенью тоже будут нервы на пределе, причем от любви. Бабочки в животе, голоса в голове, ощущения в ногах. В общем все метафоры, которыми люди описывают сильные чувства этой осенью предстоит пережить Водолеям.

Ну, а партнер из прошлого может быть из совсем далеко прошлого. Школьная любовь, первая любовь или даже девочка/мальчик из соседнего дома, которая/который очень нравился в детстве. Планеты очень благосклонно относятся к возрождению этих чувств.

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