Судьбоносный разворот на 180 градусов: какие знаки зодиака в октябре сбросят оковы

Близнецы

Близнецам выпадет шанс резко изменить свою жизнь. Причем этот разворот будет похож на движение назад. Например, вы захотите сменить работу и выбор падет на вакансию хуже той, чем вы занимаете сейчас. На самом же деле – это не движение назад, а поиски себя, которые однозначно дадут свои плоды.

Рыбы

У Рыб уже давно ощущение, что они засиделись. Вы настолько ранимы, чувствительны и сентиментальны, что не готовы расстаться с ужасным настоящим ради призрачного будущего. В октябре вам выпадет шанс все изменить без рисков, которые Рыбы терпеть не могут. Изменения буду колоссальные: брак, беременность, переезд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».