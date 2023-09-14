Запутанное сочетание энергий: что нас ждет 14 сентября — заявление астролога

Близнецы

Запутанное сочетание энергий может говорить о том, что ваш план имеет определенные недостатки, о которых вы, возможно, даже не подозреваете. Космический совет - подождать день или около того, а затем присмотреться к нему, так как вскоре вы их заметите. Однако из-за того, что Меркурий и другие ключевые в ретрограде, задержки могут быть в любом случае. Они могут пойти вам на пользу, так как дадут достаточную свободу действий, чтобы все сделать правильно.

Весы

Внезапное расставание или ссора могут застать вас врасплох. Для Вашего душевного спокойствия будет лучше не зацикливаться на этом. Вместо этого начните смотреть вперед. Найдите время для отдыха, для занятий спортом или искусством. Выбирайте занятия, которые позволят вам проявить свои творческие способности. Вскоре на Вашем пути появятся новые отношения с человеком, способным оценить Ваш интеллект в спорах и духовных дискуссиях.

Стрельцы

Не взваливайте на себя чужие проблемы. Ваши собственные правильные решения начинают приносить плоды, поэтому сосредоточьтесь на том, что у Вас получается. Тщательно подбирайте слова, иначе вы можете оказаться удивлены тем, что вышло из ваших уст. Ваш партнер или коллега по работе может оказать на вас влияние, возможно, не самое приятное. Старайтесь придерживаться того пути, по которому вы сейчас идете.

Избегайте соблазнов, в том числе и любовных. Ваша работа сейчас не легче, но вы вполне способны с ней справиться. Если в ваших отношениях не хватает страсти, найдите способы придать им остроту.

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