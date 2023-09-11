У Тельцов, Стрельцов, Козерогов и Рыб 23 сентября начнется новая жизнь: откроется путь к богатству

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Тельцы до 23 сентября смогут расширить планы и проекты, после выйдут на стабильный дополнительный доход.

Стрельцы с 23 числа проведут много встреч и усилят многие связи. Наступит время истины и возможности для карьерного роста.

Козероги должны сосредоточиться на работе до 23 сентября и тогда они получат возможность заработать много денег.

Рыбы после 23 сентября будут иметь возможность воплотить творческие идеи и раскрыть свой потенциал. Ожидаются изменения в деловой сфере и расширение партнерства.

Источник: rsute.ru.