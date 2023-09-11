У Тельцов, Стрельцов, Козерогов и Рыб 23 сентября начнется новая жизнь: откроется путь к богатству

До 23 сентября земным и водным знакам будет сопутствовать удача, тогда как воздушные знаки должны проявить более осторожный подход. С 23 числа огненные и воздушные знаки начнут ощущать легкость и изменения в своей жизни, поведал астролог Александр Зараев.
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Тельцы до 23 сентября смогут расширить планы и проекты, после выйдут на стабильный дополнительный доход.
Стрельцы с 23 числа проведут много встреч и усилят многие связи. Наступит время истины и возможности для карьерного роста.
Козероги должны сосредоточиться на работе до 23 сентября и тогда они получат возможность заработать много денег.
Рыбы после 23 сентября будут иметь возможность воплотить творческие идеи и раскрыть свой потенциал. Ожидаются изменения в деловой сфере и расширение партнерства.
Источник: rsute.ru.