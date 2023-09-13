Заново родятся: какие знаки зодиака ждет переворот на 180 градусов с 13 сентября

Овны

Вы предпочтете избежать сложной ситуации. Однако является ли это лучшей стратегией? Положение планет относительно вашего знака говорит о том, что идея ничего не предпринимать может показаться привлекательной, но окружающие, скорее всего, заметят это и силой привлекут вас к ответственности. Несмотря на то, что недоразумения могут быть неизбежны, если вы возьмете себя в руки и примите ответственность, ваша репутация улучшится в лучшую сторону.

Раки

Вы можете быть склонны фантазировать, а не доводить дела до конца. Ваш жизненный тонус может быть не столь высок, как обычно и это тоже может повлиять на ваше самочувствие. И все же, если кто-то пригласит вас на мероприятие или на свидание, вы почувствуете себя заново родившимися. У вас появится второе дыхание, так что смело принимайте все приглашения.

Скорпионы

Положение планет может вдохновить вас на то, чтобы наладить отношения с кем-то, с кем вы поссорились или расстались. Это может быть неловко, особенно если вы не были виноваты, но хотите, чтобы это не испортило дружбу. Если вы все простите и забудете, то очень скоро все вернется на круги своя.

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